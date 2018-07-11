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Киевские депутаты предотвратили остановку метрополитена

Киевсовет принял решение "О мерах, направленных на обеспечение КП “Киевский метрополитен” бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы"

Речь идет о решении вопроса метрополитена задолженности по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, документ не предусматривает возврата долга компании "Укррослизинг", а позволит руководителю КП "Киевский метрополитен" начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации.

"Такое решение обусловлено тем, что в столичном метрополитене сложилась критическая ситуация с арестом его счетов исполнительной службой Министерства юстиции Украины в отношении договора лизинга ста вагонов метрополитена", – сообщили в КГГА.

Напомним, что заключение данного договора с компанией "Укррослизинг" было согласовано депутатами Киевсовета в 2009 году. Выплата гарантировалась бюджетными средствами и осуществлялась до 2013 года. С 2014 года бюджетные средства для погашения выплат по договору не поступали.

В течение последних двух лет метрополитен вместе с юристами Киевсовета и КГГА делал все возможное для расторжения кабального договора. Состоялось более 100 заседаний судов всех инстанций.

Мэр столицы неоднократно обращался к правительству, парламенту и Президенту Украины по поводу включения компании в перечень санкционных Советом национальной безопасности и обороны. Отдельное обращение было принято и направлено от Киевского городского совета. Однако принятые судом решения не в пользу предприятия и не в пользу киевской общины. Они предусматривают выплату компании 1 миллиард 833 миллиона гривень.

С 16 марта 2017 года у метрополитена заблокированы счета по решению суда. Больше года предприятие делает все, чтобы, несмотря на проблему, обеспечить стабильную и безопасную перевозку пассажиров, а также на выплату заработной платы коллективу.

Однако с конца июня исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на работу касс, что предусматривало закрытие станций метро и могло спровоцировать транспортный коллапс в городе. Была заблокирована возможность расчета с коллективом по заработной плате.

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