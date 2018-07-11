Крымский политзаключенный Эмир-Усеину Куку за время голодовки потерял 9 кг, - адвокат

11 июля, 2018, 14:53

Удерживаемый в российском СИЗО крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку за 16 дней голодовки потерял 9 килограммов

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на слова адвоката Эдема Семедляева.

"Эмир-Усеин держит голодовку со своего дня рождения, с 26 июня 2018 года. За эти 16 дней похудел на 9 кг. В среднем теряет 600 граммов в день", - сказал адвокат.

Куку находится в СИЗО-4 в Ростове-на-Дону в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением. Несмотря на объявленную голодовку, политзаключенному ежедневно приносят еду и взвешивают.

10 июля адвокат Эмир-Усеин пытался встретиться со своим подзащитным, однако в СИЗО сообщили, что его вывезли в неизвестном направлении. Однако 11 июля стало известно, что политзаключенного отвозили на медосвидетельствование.

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Позже был также обвинен в подготовке "насильственного захвата власти".

В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Эмир-Усеин арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира и считается запрещенной в России).