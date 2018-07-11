Комитет Рады не определился с правкой об апелляции в антикоррупционных делах
Об этом сообщает Еспресо.TV.
При этом комитет не определился с формулировкой поправки об апелляции в антикоррупционных делах.
В связи с этим комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №7441 с учетом предложения о том, что сессионный зал определится с тем, в какой именно формулировке поддерживать правку по апелляции.
Председатель комитета Руслан Князевич пояснил, что когда между депутатами будет найден компромисс относительно этой поправки, комитет может вновь собраться для того, чтобы ее рассмотреть и одобрить. Или этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сессионного зала парламента.
"Что предлагает МВФ? В письме они пишут, что все дела, подследственные НАБУ, а это тысячи дел и по отдельным есть уже приговоры, теперь все должно остановиться, и дело передается в Высший антикоррупционный суд. Там уже начинается рассмотрение с самого начала, от первой инстанции", - сказал Князевич.
21 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441, которым предлагается урегулировать вопросы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности судей.
- Напомним, в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" нашли норму о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции.
- Тем временем Комитет по вопросам правовой политики и правосудия опровергает обвинения относительно того, что председатель комитета не зачитал правки об апелляционном рассмотрении дел в рамках закона о Высшем антикоррупционный суд.
- 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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