Комитет Рады не определился с правкой об апелляции в антикоррупционных делах

11 июля, 2018, 17:49

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия ВР рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

При этом комитет не определился с формулировкой поправки об апелляции в антикоррупционных делах.

В связи с этим комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №7441 с учетом предложения о том, что сессионный зал определится с тем, в какой именно формулировке поддерживать правку по апелляции.

Председатель комитета Руслан Князевич пояснил, что когда между депутатами будет найден компромисс относительно этой поправки, комитет может вновь собраться для того, чтобы ее рассмотреть и одобрить. Или этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сессионного зала парламента.

"Что предлагает МВФ? В письме они пишут, что все дела, подследственные НАБУ, а это тысячи дел и по отдельным есть уже приговоры, теперь все должно остановиться, и дело передается в Высший антикоррупционный суд. Там уже начинается рассмотрение с самого начала, от первой инстанции", - сказал Князевич.

21 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441, которым предлагается урегулировать вопросы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности судей.