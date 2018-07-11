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Хотел узнать позиции ВСУ: на Луганщине задержали разведчика “ЛНР”


фото: Facebook
На Луганщине задержали 25-летнего разведчика так называемой народной милиции “ЛНР" при попытке пересечения линии разграничения

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

С 2014 года мужчина, проживая на временно оккупированной территории, поддался агитации российско-оккупационных войск и вступил в ряды так называемой народной милиции НВФ “ЛНР”. Известно, что он выполнял обязанности разведчика. Узнавая позиции ВСУ, наносил их на карту. Нес службу в г. Луганск, г. Кадиевка (ранее Стаханов) и г. Голубовка (ранее Кировск).

Недавно мужчина получил указание тайно перейти на территорию Украины и провести разведку и получение информации о расположении позиций и подразделений ВСУ. Во время попытки пересечь линию разграничения он был задержан украинскими бойцами, которые круглосуточно несут службу на передовых позициях.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Сейчас подозреваемый тесно сотрудничает со следствием. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

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