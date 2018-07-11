Греция хочет выслать двух российских дипломатов, чьи действия угрожают нацбезопасности - СМИ
11 июля, 2018, 10:04
Власти Афин намерены выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконные действия против национальной безопасности Греции
Об этом сообщает местное издание Kathimerini со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что власти Афин обвиняют российских дипломатов в попытках похищения и распространения информации и подкупа греческих государственных деятелей, которые потерпели неудачу.
Согласно дипломатическим источникам, Афины призывают к немедленному выдворению двух российских сотрудников, в том числе официального представителя посольства России Виктора Яковлева.
Такая инициатива идет за многочисленными скоординированными усилиями по расширению российского влияния в Греции, включая, в частности, деятельность Императорского православного палестинского общества.
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