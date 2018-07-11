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Футбол на крови: день 28

11 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялся второй полуфинал

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью немецкому изданию Bild заявив: "Оккупированная территория на самом деле очень небольшая, но там танков больше, чем у Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. В 2014 году их еще там не было. То есть откуда они туда прибыли? И я вам говорю: это на 100% российское вооружение. Мне просто не хватает воображения, чтобы поверить, что это вооружение попало туда откуда-то еще".

Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла декларацию и резолюции, которыми осудила российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма, а также призвала Россию "отменить попытку аннексии" украинского полуострова.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 691 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 121 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 13 украинских военных и 52 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий девять мирных жителей.

10 июля в результате обстрелов оккупантами населенного пункта Красногоровка огнестрельное ранение ноги получил мирный житель, который находился в то время во дворе своего дома.

11 июля на чемпионате мира определился второй финалист:

Хорватия - Англия 2:1 (1:1, 1:0 - в дополнительное время)

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