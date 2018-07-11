Флешмоб "Слава Украине!": украинцы обвалили Facebook-рейтинг "Газпрому"

11 июля, 2018, 12:41

После обрушения рейтинга Facebook-страницы FIFA в ответ на штраф для хорватского футболиста Огнена Вукоевича за выкрик "Слава Украине!" украинцы обвалили еще и рейтинг Facebook-страницы российского газового монополиста "Газпром"

Об этом сообщает ТСН.

Украинцы обвалили рейтинг российской компании до 1,5 пункта из 5 возможных, оставляя оценки в один балл украинцы массово с вечера 10 июля вместе с комментариями "Слава Украине!" и "Слава Хорватии!".

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За несколько часов в рейтинге собралось до 700 единичек, после чего "Газпром" отключил возможность оценки.

Вслед за "Газпромом" свои Facebook-рейтинги начали закрывать также другие российские предприятия и учреждения, в частности МИД России.

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