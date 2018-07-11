Флешмоб "Слава Украине!": украинцы обвалили Facebook-рейтинг "Газпрому"
11 июля, 2018, 12:41
После обрушения рейтинга Facebook-страницы FIFA в ответ на штраф для хорватского футболиста Огнена Вукоевича за выкрик "Слава Украине!" украинцы обвалили еще и рейтинг Facebook-страницы российского газового монополиста "Газпром"
Об этом сообщает ТСН.
Украинцы обвалили рейтинг российской компании до 1,5 пункта из 5 возможных, оставляя оценки в один балл украинцы массово с вечера 10 июля вместе с комментариями "Слава Украине!" и "Слава Хорватии!".
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За несколько часов в рейтинге собралось до 700 единичек, после чего "Газпром" отключил возможность оценки.
Вслед за "Газпромом" свои Facebook-рейтинги начали закрывать также другие российские предприятия и учреждения, в частности МИД России.
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- Напомним, дисциплинарный комитет FIFA оштрафовал Огнена Вукоевича с формулировкой "за неспортивное поведение". 15 тыс. швейцарских франков равен примерно $15 тыс.
- Украинцы устроили флешмоб в Facebook, обвалив рейтинг страницы FIFA в знак протеста против штрафа. Позже в Facebook объявили сбор средств на уплату штрафа, а ФФУ пообещала уплатить штраф за футболиста, однако Вукоевич заявил, что сам заплатит штраф.
- FIFA спрятала свой рейтинг в Facebook после флешмоба украинцев, а аккаунты украинцев в Facebook подверглись массовой атаке.
- В FIFA не заметили российского флага с надписью "Керчь" на матче ЧМ-2018.
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