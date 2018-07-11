Facebook грозит штраф в $660 тысяч

11 июля, 2018, 09:40

Компанию Facebook могут оштрафовать за сотрудничество с компанией Cambridge Analytica на сумму более $660 тысяч

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Британское управление Уполномоченного по вопросам информации.

Со стороны Facebook обнаружили нарушения Закона о защите данных 1998 года.

"Расследование ICO пришло к выводу, что Facebook нарушил закон, не защищая информацию людей. Также было установлено, что компания не смогла продемонстрировать, как другие люди собирали данные", – говорится в сообщении управления.

В Facebook могут отреагировать на замечание Уполномоченного по вопросам информации, после этого будет принято окончательное решение по поводу штрафа.