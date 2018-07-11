Facebook грозит штраф в $660 тысяч
11 июля, 2018, 09:40
Компанию Facebook могут оштрафовать за сотрудничество с компанией Cambridge Analytica на сумму более $660 тысяч
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Британское управление Уполномоченного по вопросам информации.
Со стороны Facebook обнаружили нарушения Закона о защите данных 1998 года.
"Расследование ICO пришло к выводу, что Facebook нарушил закон, не защищая информацию людей. Также было установлено, что компания не смогла продемонстрировать, как другие люди собирали данные", – говорится в сообщении управления.
В Facebook могут отреагировать на замечание Уполномоченного по вопросам информации, после этого будет принято окончательное решение по поводу штрафа.
- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений у Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала глава компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
- В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
- 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
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