 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Facebook грозит штраф в $660 тысяч

Компанию Facebook могут оштрафовать за сотрудничество с компанией Cambridge Analytica на сумму более $660 тысяч

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Британское управление Уполномоченного по вопросам информации.

Со стороны Facebook обнаружили нарушения Закона о защите данных 1998 года.

"Расследование ICO пришло к выводу, что Facebook нарушил закон, не защищая информацию людей. Также было установлено, что компания не смогла продемонстрировать, как другие люди собирали данные", – говорится в сообщении управления.

В Facebook могут отреагировать на замечание Уполномоченного по вопросам информации, после этого будет принято окончательное решение по поводу штрафа.

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений у Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • В результате скандала глава компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
  • В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
  • Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
  • Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
  • 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июля, 2018 среда

10 июля, 2018 вторник

больше новостей

11 июля, 2018 среда

10 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать