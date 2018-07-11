Экс-тренер Усика назвал следующего украинского чемпиона в супертяжелом весе
11 июля, 2018, 12:55
Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир назвал следующего украинца, который станет чемпионом мира в супертяжелом весе
Об этом сообщает Sport.ua.
Джеймс Али Башир считает, что все необходимые данные, для того чтобы стать чемпионом мира, имеет Владислав Сиренко, который недавно завоевал интернациональный титул по одной из второстепенных версий WBF (Всемирной боксерской федерации).
"Влад из тех парней, которые могут прийти к чемпионскому титулу. У него есть все необходимое: физические данные, высокий технический уровень бокса, желание и понимание, что только благодаря тяжелому и упорному труду можно добиться результата. Он только год в профи, но уже добился первых результатов. Они могут показаться незначительными, но это база, с которой мы будем подниматься вверх", - сказал Башир.
- 29 июня Сиренко в ЮАР в поединке за титул WBF победил техническим нокаутом Найфа Дидье из Конго. Украинец дебютировал на профессиональном ринге в прошлом году и выиграл все свои восемь поединков, семь из которых завершил досрочно.
- Ранее Джеймс Али Башир назвал Александра Усика фаворитом в бою против россиянина Мурата Гассиева.
- Джеймс Али Башир тренировал Усика в начале его профессиональной карьеры и привел украинца в 2016 году к чемпионскому титулу.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве