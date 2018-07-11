Экс-тренер Усика назвал следующего украинского чемпиона в супертяжелом весе

11 июля, 2018, 12:55

Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир назвал следующего украинца, который станет чемпионом мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает Sport.ua.

Джеймс Али Башир считает, что все необходимые данные, для того чтобы стать чемпионом мира, имеет Владислав Сиренко, который недавно завоевал интернациональный титул по одной из второстепенных версий WBF (Всемирной боксерской федерации).

"Влад из тех парней, которые могут прийти к чемпионскому титулу. У него есть все необходимое: физические данные, высокий технический уровень бокса, желание и понимание, что только благодаря тяжелому и упорному труду можно добиться результата. Он только год в профи, но уже добился первых результатов. Они могут показаться незначительными, но это база, с которой мы будем подниматься вверх", - сказал Башир.