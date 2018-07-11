Домохозяйка с Черкасчины выиграла миллион в "Лото-Забава”

11 июля, 2018, 18:50

Семья Здиоруков с Черкасчины выиграла один миллион гривен в “Лото-Забава”

Победители говорят, что любовь к игре в лотерею у них от дедушки. Когда-то он выиграл технику в "Лото-Забава" на сумму в две тысячи гривен. Теперь фортуна улыбнулась и внукам.

Ирина Здиорук и до сих пор не решила на что потратит свой миллион. Пока определились только с путешествиями, в частности запланировала поездку во Францию и Израиль.

Кроме денег, победители получили еще один подарок - сертификат от «Клуба миллионеров «.С.Л.» на два дня роскошной жизни в столице: путешествия на белоснежном лимузине, экскурсию по выставке цветов, посещения дорогих ресторанов и спа-салонов, проживание в гостинице в центре Киева. А главным развлечением для счастливчиков стал мастер-класс игры в гольф в столичном клубе – настоящий миллионерский досуг.

А тем временем, в том же тираже №987, во время которого Ирине и ее дочке Оле вручили чек на 1 млн грн, в Украине появился новый, 295-й миллионер за всю историю лотереи «Лото-Забава».