Денисова попросила посла США в Украине повлиять на Россию относительно визита к политзаключенным

11 июля, 2018, 23:44

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила посла США в Украине повлиять на Россию, чтобы последняя позволила посетить украинских политзаключенных Кремля

Об этом сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена.

"«Я прошу вас повлиять на Российскую Федерацию, чтобы они допустили к посещению украинских политзаключенных хоть одного представителя, который бы не зависел от России. Также я давно неоднократно подчеркивала, что медицинское освидетельствование осужденных украинцев должно проводиться независимыми врачами, потому что информация, которую мы получаем от РФ о состоянии здоровья украинцев, очень противоречивая", — заявила Денисова.

Посол США Мари Йованович отметила, что они продолжат поддерживать Украину, которая "построена на принципах демократии и придерживается всех международных договоров и конвенций".

По ее словам, посол США в России также просил РФ посетить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, однако не получил ответа.