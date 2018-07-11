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Денисова попросила посла США в Украине повлиять на Россию относительно визита к политзаключенным

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила посла США в Украине повлиять на Россию, чтобы последняя позволила посетить украинских политзаключенных Кремля

Об этом сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена.

"«Я прошу вас повлиять на Российскую Федерацию, чтобы они допустили к посещению украинских политзаключенных хоть одного представителя, который бы не зависел от России. Также я давно неоднократно подчеркивала, что медицинское освидетельствование осужденных украинцев должно проводиться независимыми врачами, потому что информация, которую мы получаем от РФ о состоянии здоровья украинцев, очень противоречивая", — заявила Денисова.

Посол США Мари Йованович отметила, что они продолжат поддерживать Украину, которая "построена на принципах демократии и придерживается всех международных договоров и конвенций".

По ее словам, посол США в России также просил РФ посетить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, однако не получил ответа.

  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
  • Денисова заявила, что, несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина.
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