Член Нацсовета объяснил мотивы голосования за продление лицензии "Интера"
Об этом член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский написал в Facebook.
Костинский напомнил, что 7 октября заработает закон о квотах украинского языка на телевидении, который предусматривает 75% государственного языка от общего недельного эфира всех телеканалов.
"Среди поклонников "Интера" достаточно поклонников Советского Союза и "Русского мира", которые хейтят украинское государство, украинскую культуру и украинский язык. Эти люди готовы смотреть через спутник российские телеканалы. Но они смотрят "Интер", пока он есть. С 7 октября "Интер", хочет он того или нет, превратится для своей многомиллионной аудитории в амбассадора украинского языка", - объясняет член Нацсовета.
По его мнению, в таких условиях, телеканал станет инструментом украинизации значительной части украинского общества, которая не воспринимает Украину.
"На примере квот украинских песен и украинского языка на радио Национальный совет уже доказала, что обеспечивает выполнение закона всеми вещателями. То же будет и с квотами украинского языка на телевидении", - заверил Костинский.
- 11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил продлить лицензию телеканала "Интер" несмотря на противоречивые заявления в его эфире и трансляцию финального турнира ЧМ-2018, проходящего в России.
- Также Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать телеканал "Интер" на более 4 млн гривен.
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