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Член Нацсовета объяснил мотивы голосования за продление лицензии "Интера"

7 октября заработает закон о квотах на телевидении, который предусматривает 75% государственного языка от общего недельного эфира, поэтому “Интер” будет вынужден украинизироваться

Об этом член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский написал в Facebook.

Костинский напомнил, что 7 октября заработает закон о квотах украинского языка на телевидении, который предусматривает 75% государственного языка от общего недельного эфира всех телеканалов.

"Среди поклонников "Интера" достаточно поклонников Советского Союза и "Русского мира", которые хейтят украинское государство, украинскую культуру и украинский язык. Эти люди готовы смотреть через спутник российские телеканалы. Но они смотрят "Интер", пока он есть. С 7 октября "Интер", хочет он того или нет, превратится для своей многомиллионной аудитории в амбассадора украинского языка", - объясняет член Нацсовета.

По его мнению, в таких условиях, телеканал станет инструментом украинизации значительной части украинского общества, которая не воспринимает Украину.

"На примере квот украинских песен и украинского языка на радио Национальный совет уже доказала, что обеспечивает выполнение закона всеми вещателями. То же будет и с квотами украинского языка на телевидении", - заверил Костинский.

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