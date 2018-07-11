Цену на газ для населения можно снизить на 5-6%, - Минэнергоугля

11 июля, 2018, 14:24

Оснований повышать цену на газ для населения на сегодня нет, ее можно даже снизить

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Укринформ".

"Оснований для повышения цены на газ для населения нет. Но это вопрос к премьеру, это политический вопрос", - сказал Насалик.

По его словам, лишь 3% из всего объема газа, продаваемого населению, импортируется из-за рубежа.

"97% - это выработка внутренняя", - отметил Насалик.

Министр добавил: если просчитать все составляющие цены газа для населения, то ее можно даже снизить на 5-6%.