Цену на газ для населения можно снизить на 5-6%, - Минэнергоугля
11 июля, 2018, 14:24
Оснований повышать цену на газ для населения на сегодня нет, ее можно даже снизить
Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Укринформ".
"Оснований для повышения цены на газ для населения нет. Но это вопрос к премьеру, это политический вопрос", - сказал Насалик.
По его словам, лишь 3% из всего объема газа, продаваемого населению, импортируется из-за рубежа.
"97% - это выработка внутренняя", - отметил Насалик.
Министр добавил: если просчитать все составляющие цены газа для населения, то ее можно даже снизить на 5-6%.
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Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году до декабря на 18% по сравнению с декабрем прошлого года.
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