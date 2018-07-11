Безопасный оранжевый и неомятный. Какие еще цвета будут модными в следующем сезоне

11 июля, 2018, 17:55

Сейчас одиг из самых стильных цветов millenial pink - нежно розовый. Но эксперты прогнозируют, что его заменят другие оттенки

Об этом пишет The New York Times.

По оценке издания, нежнорозовый выйдет из моды уже в следующем сезоне. Его заменят четыре других цвета: безопасный оранжевый, мелодраматический фиолетовый, желтый поколения Z и неомятный.

Безопасный оранжевый (Safety orange). Это радикальный цвет и всегда привлекает внимание. К тому же, этот цвет - противоположность millenial pink.

Фото: The New York Times

Мелодраматический фиолетовый (Melodramatic purple). Этот цвет назвали в честь последнего альбома Lorde,который называется Melodrama. Его связывают с фиолетовым потому, что обложка содержит много этого цвета. Сам он - чувственный и нежный.

Фото: The New York Times

Желтый поколение Z (Gen Z yellow). Этот термин придумали редакторы Man Repeller. Так они описали все оттенки желтого, которые заполонили соцсети.

Фото: The New York Times

Неомятный (Neo mint) Этот цвет ассоциируют с окружающей средой и экологией. По словам директора агентства по прогнозированию в области моды и дизайна WGSN Джейн Моннингтон Бодди, neo mint станет заменой millenial pink уже к 2020 году.

Фото: The New York Times