Безопасный оранжевый и неомятный. Какие еще цвета будут модными в следующем сезоне
Об этом пишет The New York Times.
По оценке издания, нежнорозовый выйдет из моды уже в следующем сезоне. Его заменят четыре других цвета: безопасный оранжевый, мелодраматический фиолетовый, желтый поколения Z и неомятный.
Безопасный оранжевый (Safety orange). Это радикальный цвет и всегда привлекает внимание. К тому же, этот цвет - противоположность millenial pink.
Фото: The New York Times
Мелодраматический фиолетовый (Melodramatic purple). Этот цвет назвали в честь последнего альбома Lorde,который называется Melodrama. Его связывают с фиолетовым потому, что обложка содержит много этого цвета. Сам он - чувственный и нежный.
Фото: The New York Times
Желтый поколение Z (Gen Z yellow). Этот термин придумали редакторы Man Repeller. Так они описали все оттенки желтого, которые заполонили соцсети.
Фото: The New York Times
Неомятный (Neo mint) Этот цвет ассоциируют с окружающей средой и экологией. По словам директора агентства по прогнозированию в области моды и дизайна WGSN Джейн Моннингтон Бодди, neo mint станет заменой millenial pink уже к 2020 году.
Фото: The New York Times
- Напомним, певица Тейлор Свифт снялась для журнала Harper's Bazaar в шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского.
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