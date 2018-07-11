Автомобилисты митингуют в правительственном квартале: говорят, дорогу блокируют 10 тысяч авто

11 июля, 2018, 09:30

В центре столицы проходит акция протеста общественной организации "Авто Евро Сила", которая представляет права и интересы владельцев автомобилей на еврономерах

Об этом сообщает группа "Киев автомобильный" на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что проезд будет значительно усложнен по маршруту проведения бессрочной акции, в том числе возле зданий Кабинета министров и Рады, а также на улицах Грушевского, Шелковичной, Садовой, Липской и Институтской.

"Около 10 тыс. автомобилей из всех уголков Украины - представители ГО Автоевросила прибыли к Правительственному кварталу. Более 20 тыс. активистов готовы к проведению бессрочной Акции протеста возле Кабмина и ВРУ", - подчеркнули в группе Авто Евро Сила.