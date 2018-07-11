Акул нет, но есть кишечные палочки: МЗ назвало опасные украинские пляжи

11 июля, 2018, 09:12

114 украинских пляжей и рекреационных зон в разных областях Украины не рекомендуются для купания

Об этом сообщается на странице в Facebook Ульяны Супрун.

"Акул и пираний здесь, конечно, нет, но имеются кишечные палочки. Они свидетельствуют, что водоемы могут быть загрязнены, в частности, сточными водами из канализации", - пишет Супрун.

В такой воде очень опасно купаться, ведь в ней с высокой вероятностью могут быть патогенные организмы, которые в частности вызывают дизентерию, лептоспироз, гепатит А и множество других инфекций.

По информации Центра общественного здоровья МЗ Украины, с 22 июня по 5 июля пляжи, где произошло такое загрязнение, есть в столице и большинстве областей:

в Киевской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях.

Перечень пляжей, где нельзя купаться, смотрите на сайте МЗ Украины.