65-летний киевлянин развращал малолетнюю. В его телефоне нашли ее обнаженные фото
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
На спецлинию 102 обратились дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на лето, и сообщили, что их сосед развращает 12-летнюю внучку. Об этом рассказала сама девочка, в телефоне которой были найдены зафиксированы звонки от соседа.
Как оказалось, мужчина развращает ребенка с 2015 года. А началось все с того, что пожилой человек однажды предложил ребенку конфеты.
Злоумышленника сразу задержали по месту жительства. В его телефоне были найдены доказательства совершенного преступления - фото обнаженной девочки.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
- Напомним, на Киевщине в селе Каратыши Мироновского района задержали мужчину, который шантажом принуждал 14-летнюю девочку к половым отношениям.
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