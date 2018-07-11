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65-летний киевлянин развращал малолетнюю. В его телефоне нашли ее обнаженные фото


фото: поліція Київщини
На Киевщине в одном из сел Яготинского района 65-летний мужчина развращал ребенка на своей даче

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На спецлинию 102 обратились дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на лето, и сообщили, что их сосед развращает 12-летнюю внучку. Об этом рассказала сама девочка, в телефоне которой были найдены зафиксированы звонки от соседа.

Как оказалось, мужчина развращает ребенка с 2015 года. А началось все с того, что пожилой человек однажды предложил ребенку конфеты.

Злоумышленника сразу задержали по месту жительства. В его телефоне были найдены доказательства совершенного преступления - фото обнаженной девочки.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

  • Напомним, на Киевщине в селе Каратыши Мироновского района задержали мужчину, который шантажом принуждал 14-летнюю девочку к половым отношениям.
 
 
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