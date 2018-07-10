Женщинам одной из азиатских стран впервые позволили работать нотариусами

10 июля, 2018, 08:12

В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили работать нотариусами в рамках процесса либерализации власти

Об этом сообщает Arab news.

Министерство юстиции страны выдало 12 лицензий женщинам с разрешением работать в сфере правоведения.

Согласно лицензии, женщины могут заверять документы, издавать или отменять доверенность и выполнять другие функции нотариуса.

Сообщается, что в целом министерство юстиции Саудовской Аравии выдало 1313 проверенных лицензий для нотариусов.