Женщинам одной из азиатских стран впервые позволили работать нотариусами
10 июля, 2018, 08:12
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили работать нотариусами в рамках процесса либерализации власти
Об этом сообщает Arab news.
Министерство юстиции страны выдало 12 лицензий женщинам с разрешением работать в сфере правоведения.
Согласно лицензии, женщины могут заверять документы, издавать или отменять доверенность и выполнять другие функции нотариуса.
Сообщается, что в целом министерство юстиции Саудовской Аравии выдало 1313 проверенных лицензий для нотариусов.
- Напомним, в сентябре король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выпустил декрет, согласно которому впервые за 27 лет женщинам позволят сесть за руль авто.
- Впоследствии на должность помощницы главы провинции Аль-Хубар впервые назначена женщина.
- Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман заявил о возвращении к "умеренному исламу" в рамках его плана по модернизации королевства.
- В октябре власти Саудовской Аравии заявила, что с нового года женщинам в стране впервые позволят присутствие на спортивных стадионах.
- В декабре в стране после 35-летнего запрета возобновили свою работу кинотеатры.
- В феврале женщинам в Саудовской Аравии разрешили иметь собственный бизнес и работать следователями.
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