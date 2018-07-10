Жена "диверсанта" Захтея впервые за два года встретилась с мужем в колонии

10 июля, 2018, 07:42

Жена осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея Оксана смогла встретиться со своим мужем в Симферополе в исправительной колонии №1

Об этом Крым.Реалии.

По словам Оксаны Захтей, ей удалось добиться первого длительного свидания с мужем за два года.

"Скажем так, психологически – это немного другой человек, нервный. Здоровье – это отдельная тема, его надо будет долго ставить на ноги, после того, как он выйдет. Спать на боку он не может, головные боли, руки отекают. В месте перелома ребер – наросты, из-за того, что его били", – рассказала Захтей.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные в 2016 году Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.