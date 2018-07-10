Жена "диверсанта" Захтея впервые за два года встретилась с мужем в колонии
10 июля, 2018, 07:42
Жена осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея Оксана смогла встретиться со своим мужем в Симферополе в исправительной колонии №1
Об этом Крым.Реалии.
По словам Оксаны Захтей, ей удалось добиться первого длительного свидания с мужем за два года.
"Скажем так, психологически – это немного другой человек, нервный. Здоровье – это отдельная тема, его надо будет долго ставить на ноги, после того, как он выйдет. Спать на боку он не может, головные боли, руки отекают. В месте перелома ребер – наросты, из-за того, что его били", – рассказала Захтей.
Российские спецслужбы заявляют, что задержанные в 2016 году Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
- 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском изоляторе Лефортово, позже вернули в Крым.
- Власти Украины опровергает обвинения в адрес украинцев и называет их "провокацией" российских спецслужб. Те, в свою очередь, заявляют, что Захтей вместе с еще одним задержанным гражданином Украины, Евгением Пановым, были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
- 2 июня "суд" оккупантов продлил содержание Захтея до 7 августа.
- Под давлением Захтей признал свою "вину" и заключил досудебное соглашение со следствием.
- В августе Захтей отказался от российского гражданства, обвинив оккупантов в фальшивых обвинениях в свой адрес. Перед этим он одновременно имел гражданство двух стран: Украины и России.
- Несмотря на это российские оккупанты выдвинули Захтею новое обвинение - в незаконном получении гражданства их страны.
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