Заместитель министра рассказала о новых правилах выезда детей за границу

10 июля, 2018, 22:09

Теперь один из родителей, который проживает вместе с ребенком, без согласия отца или матери может взять ребенка в краткосрочную поездку

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Заместитель министра рассказала о новых правилах выезда несовершеннолетних за границу без получения согласия одного из родителей, если речь идет о ситуации развода.

"Вводятся три основные порядки. Один из родителей, который проживает вместе с ребенком, без согласия отца или матери может взять ребенка в краткосрочную поездку сроком до одного месяца. Это если родители разведены. В этом случае один из родителей, который проживает вместе с ребенком, а это может быть подтверждено решением суда или органа опеки, самостоятельно решает вопрос выезда за границу. Для этого ему (или ей) необходимо написать на место жительства другого отца или матери сообщение о намерении поездки за границу. В этой части обеспечивается право на информирование", - сказала Глущенко.

По ее словам, второй случай касается выезда детей на срок до одного месяца и больше. В этом случае один из родителей, который проживает вместе с ребенком, также может самостоятельно решать вопрос выезда ребенка за границу. Это правило также действует, если отсутствует задолженность по алиментам.

"И третий случай как раз касается того из родителей, который не проживает вместе с ребенком. Для этого ему необходимо обратиться к своему бывшему мужу (или жене) с просьбой предоставить соответствующее нотариально подтвержденное разрешение. Это разрешение предоставляется в течение 10 дней. В рамках упрощенного порядка человек может обратиться в суд и получить соответствующее разрешение на вывоз ребенка на отдых", - добавила заместитель министра.