Задержанного в России украинца Кияшко заставили отказаться от адвоката, - жена

10 июля, 2018, 09:10

Российские силовики заставили задержанного юриста по Полтавской области Игоря Кияшко отказался от услуг адвоката

Об этом заявила его жена Марина в комментарии изданию "Радио Свобода".

Она заметила, что у Игоря гипертония, в связи с чем очень беспокоится за состояние его здоровья. Марина также подозревает, что мужа хотят склонить к подписанию признания в шпионаже.

Жителя Лубен Полтавской области Игоря Кияшко задержали 10 апреля в Нижнем Новгороде, когда тот приехал туда за лекарствами для своего сына: в этом российском городе расположен фармацевтический завод, который выпускает нужный препарат.

Российский адвокат Кияшко Евгений Губин рассказал, что сначала его подопечному объявили о подозрении в подготовке контрабанды из России оборудования, которое может быть использовано для военной техники, а затем – в шпионаже. По словам Губина, Кияшко сначала признался в подготовке первого преступления, но обвинения в шпионаже категорически отрицает.