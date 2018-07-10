Задержанного в России украинца Кияшко заставили отказаться от адвоката, - жена
Об этом заявила его жена Марина в комментарии изданию "Радио Свобода".
Она заметила, что у Игоря гипертония, в связи с чем очень беспокоится за состояние его здоровья. Марина также подозревает, что мужа хотят склонить к подписанию признания в шпионаже.
Жителя Лубен Полтавской области Игоря Кияшко задержали 10 апреля в Нижнем Новгороде, когда тот приехал туда за лекарствами для своего сына: в этом российском городе расположен фармацевтический завод, который выпускает нужный препарат.
Российский адвокат Кияшко Евгений Губин рассказал, что сначала его подопечному объявили о подозрении в подготовке контрабанды из России оборудования, которое может быть использовано для военной техники, а затем – в шпионаже. По словам Губина, Кияшко сначала признался в подготовке первого преступления, но обвинения в шпионаже категорически отрицает.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве