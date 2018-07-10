Известные польские актеры сняли видео чтения произведений Сенцова на польском языке

10 июля, 2018, 17:19

Популярные польские актеры Даниэль Ольбрыхский, Анджей Северин и другие в знак солидарности с незаконно осужденным в России кинорежиссером Олегом Сенцовым сняли чтение его рассказов на польском языке

Об этом сообщает CULTURE.PL.

"Не скрою, мной двигало желание рассказать другим о невероятном человеке - Олеге Сенцове, что-то сделать для него. Олег - пример твердой человека с качествами, о которых мы в XXI веке, в нашем так называемом цивилизованном мире забыли. Из рассказов видно, что Сенцов - добрый человек. Его произведения - прекрасная литература", - сказал выдающийся актер Даниэль Ольбрыхский, снимавшийся в фильмах Вайды, Занусси, Холланд, Лелуша и многих других режиссеров мирового кино.

Ольбрыхский читал фрагменты рассказа Олега Сенцова "Собака".

Автобиографические тексты, изданные в 2015 году в Украине издательством Laurus, прозвучали также в исполнении директора Польского театра Анджея Северина, известного в частности по ролям в фильмах Анджея Вайды "Человек из железа", "Человек из мрамора", и в культовом фильме Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Северина выразил надежду, что в ближайшем будущем Сенцов сможет услышать, как звучат его произведения на польском.

"Я прочитал тексты Олега в знак солидарности с ним. Я сделал это для себя, для своих внуков. Хочу, чтобы эти рассказы услышали поляки. Я мечтаю о том, чтобы Сенцов на свободе увидел то, что мы записали, послушал свои произведения в польском переводе", - сказал Анджей Северин.

Переводили тексты волонтеры Катажина Химяк и Анна Удзеля. В записи рассказов "Собака" и "Бабушка" принимали участие актеры разных поколений.

"Самое главное для меня в жизни - это свобода и уважение к другому человеку. За эти ценности стоит бороться. Мое участие в проекте - реакция на то, что сегодня происходит с Сенцовым", - сказала Эдита Ольшувка, которая прочитала фрагменты рассказа "Бабушка".

В ближайшее время польские актеры прочитают тексты Сенцова русском и английском языках.