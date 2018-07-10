Из пещеры в Таиланде достали всех детей и их тренера

10 июля, 2018, 15:05

В Таиланде спасли всех 12 детей и тренера, которые застряли в пещере еще в конце июня

Об этом сообщает Reuters

Операция по спасению пострадавших 12 мальчиков и тренера из пещеры Кхао Луанг длилась 3 дня и она уже завершена.

Подростки в возрасте 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли еще 23 июня, когда отправились в пещеру на экскурсию. К операции по поиску присоединились более тысячи человек. Пострадавших нашли 2 июля, но не смогли достать на поверхность из-за того, что пещера была затоплена.

Мальчиков доставали из пещеры постепенно и оказывали медицинскую помощь. Некоторых доставляли в больницу прямо на вертолете.