Из пещеры в Таиланде достали всех детей и их тренера
10 июля, 2018, 15:05
В Таиланде спасли всех 12 детей и тренера, которые застряли в пещере еще в конце июня
Об этом сообщает Reuters
Операция по спасению пострадавших 12 мальчиков и тренера из пещеры Кхао Луанг длилась 3 дня и она уже завершена.
Подростки в возрасте 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли еще 23 июня, когда отправились в пещеру на экскурсию. К операции по поиску присоединились более тысячи человек. Пострадавших нашли 2 июля, но не смогли достать на поверхность из-за того, что пещера была затоплена.
Мальчиков доставали из пещеры постепенно и оказывали медицинскую помощь. Некоторых доставляли в больницу прямо на вертолете.
- Как сообщалось, 2 июля, через девять дней после исчезновения, в Таиланде в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер. Сейчас с детьми, которых 9 суток искали в пещерах, находятся спасатели, медики и военные. Вывести найденных на поверхность не могут, поскольку сейчас вода очень сильная, а место для прохода очень узкое.
- В операции по спасению пострадавших принимают участие украинские дайверы. В ходе операции погиб военно-морской дайвер.
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