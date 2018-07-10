Ярмоленко прилетел на переговоры с "Вест Хэмом"

10 июля, 2018, 13:25

Андрей Ярмоленко вместе с агентом прилетел в Швейцарию на переговоры с английским "Вест Хэмом" о трансфере

Агент украинского футболиста Вадим Шаблий выложил в Instagram фото, с видом на гостиницу в горах. West Ham Fan Zone в twitter утверждает, что это отель в Швейцарии, где проходят предсезонные сборы "Вест Хэма". Отмечается, что вместе с Шаблием в расположение английского клуба прибыл и Ярмоленко.

По информации СМИ клубы согласовали трансфер украинца, за которого лондонцы заплатят дортмундской "Боруссии" 22 млн евро.

The agent of Andriy Yarmolenko is currently in Switzerland. This image shows that he is at the same hotel that the West Ham squad are staying at during their trip. #WHUFC #COYI pic.twitter.com/MPV7AxIt8V — West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) 9 июля 2018 г.