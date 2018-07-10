 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ярмоленко прилетел на переговоры с "Вест Хэмом"


фото: twitter
Андрей Ярмоленко вместе с агентом прилетел в Швейцарию на переговоры с английским "Вест Хэмом" о трансфере

Агент украинского футболиста Вадим Шаблий выложил в Instagram фото, с видом на гостиницу в горах. West Ham Fan Zone в twitter утверждает, что это отель в Швейцарии, где проходят предсезонные сборы "Вест Хэма". Отмечается, что вместе с Шаблием в расположение английского клуба прибыл и Ярмоленко.

По информации СМИ клубы согласовали трансфер украинца, за которого лондонцы заплатят дортмундской "Боруссии" 22 млн евро.

  • Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" из "Динамо" летом прошлого года за 25 млн евро. В прошлом сезоне в различных турнирах он сыграл за дортмундцев 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи.
  • Ранее стало известно, что другой украинский футболист Александр Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Вулвергемптон".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2018 вторник

больше новостей

10 июля, 2018 вторник

9 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать