Японец создал робота-помидора, который будет аплодировать вам всю жизнь
Как пишет The Verge, по мнению разработчика, каждый человек на протяжении жизни переживает чувство недооцененности или дефицит внимания, и именно для решения этой проблемы был создан Big Clapper.
Big Clapper создавался как творческий проект Такахаши. Однако после успеха на выставке CES дизайнер начал кампанию по сбору средств на серийное производство робота на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Робот оснащен датчиком движения, он автоматически включается при приближении человека и произносит запрограммированную фразу. Например, поздравления, пожелания или ободряющие слова. В Big Clapper несколько режимов работы - устройство может хлопать основные ритмы, аплодировать по требованию владельца или в такт музыке.
Глаза работа спроектированы таким образом, что создается ощущение, будто он смотрит прямо на владельца. И это делает "томат" довольно жутким.
Пока создателю робота удалось собрать около $4 тыс. из $108 тыс., необходимых для производства машины. Возможно, по мнению издания, дело в том, что Big Clapper довольно большой - высота робота составляет около метра.
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