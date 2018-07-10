Взрыв миномета на Ривненщине: трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии
10 июля, 2018, 23:13
Трое военнослужащих, которые пострадали в результате взрыва миномета во время учений на Ривненском полигоне, в крайне тяжелом состоянии остаются во львовской больнице
Об этом сообщает Громадское.
Шестеро из девяти пострадавших остаются в военном госпитале в Ривном. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
Трое других в крайне тяжелом состоянии остаются во Львове. С пострадавшими работают психологи, ведутся следственные действия.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Закарпатский областной военный комиссариат обнародовал имена военнослужащих ВСУ, погибших от взрыва миномета во время учений на Ривненщине.
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