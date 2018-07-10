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Взрыв миномета на Ривненщине: трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии

Трое военнослужащих, которые пострадали в результате взрыва миномета во время учений на Ривненском полигоне, в крайне тяжелом состоянии остаются во львовской больнице

Об этом сообщает Громадское.

Шестеро из девяти пострадавших остаются в военном госпитале в Ривном. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Трое других в крайне тяжелом состоянии остаются во Львове. С пострадавшими работают психологи, ведутся следственные действия.

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