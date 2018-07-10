Вез оружие родственникам: на КПП в аннексированный Крым схватили украинца с винтовкой и сотней патронов

10 июля, 2018, 18:55

Гражданин Украины пытался провезти в оккупированный Крым винтовку с сотней боеприпасов разного калибра и назначения

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

9 июля в КПВВ “Каланчак” пограничники обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы. В частности, в легковом автомобиле Mitsubishi находилось более ста единиц боеприпасов разного калибра и назначения (75 - патронов Флобера, 29 штук - 9мм, 2 - к автоматическому оружию, 8 - другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка.

Со слов самого мужчины, он перевозил запрещенные предметы через административную границу по просьбе родственника. Правонарушитель, оружие и боеприпасы переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.