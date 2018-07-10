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В Сенат США внесли проект резолюции, которая осуждает аннексию Крыма

В Сенате США представлен проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки Российской Федерации оккупировать Крым

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

Отмечается, что резолюция на рассмотрение Сената внесла двухпартийная группа сенаторов, которую возглавили сопредседатель Комитета иностранных отношений Сената Роберт Менендез и сопредседатель Сенатского украинского кокуса Роберт Портман.

Документом осуждаются незаконные попытки РФ оккупировать украинский Крым.

"В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма", - сообщили в посольстве.

Кроме того, в резолюции осуждаются факты нарушения прав человека в Крыму. Документ подчеркивает правовую ответственность России за эти преступления в течение незаконной аннексии полуострова.

В частности, сенаторы призывают правительство Соединенных Штатов продолжать применять политику санкций в отношении России. Также политики приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.

К тому же резолюция призывает американское правительство провозгласить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконную аннексию Крыма Россией.

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