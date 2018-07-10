В ряде домов Киева в субботу отключат холодную воду

10 июля, 2018, 09:27

В столице Украины в некоторых домах до 13 июля планово отключат холодное водоснабжение

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевводоканал".

В ведомстве отметили, что для надежной работы систем водоснабжения будут проводить ремонтные работы, в связи с чем отключат водоснабжение по ряду адресов: