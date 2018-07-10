В России исчез украинский политзаключенный, - юрист
Об этом сообщает в Facebook юрист Александр Попков.
Адвокату Локтеву, который приехал в СИЗО, отказали в допуске к своему подзащитному, объясняя это отсутствием Куку. Сказали, что его куда-то увезли, но не говорят куда именно.
Эмир держал голодовку 14 дней в поддержку Олега Сенцова.
Как сообщала "Крымская солидарность", он был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.
В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Позже был также обвинен в подготовке "насильственного захвата власти".
В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.
Эмир-Усеин арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира и считается запрещенной в России).
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