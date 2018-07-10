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В Праге водитель с полтавским номером 3333 припарковал внедорожник на трамвайных путях


фото: lidovky.cz
В столице Чехии Праге водитель внедорожника с полтавским номером 3333 припарковал машину на трамвайных путях, заблокировав движение трамвая и спровоцировав пробку

Об этом сообщает чешское издание Ledovki.

Инцидент произошел 9 июля. Движение по улице было парализовано с 17:49 до 18:25. В это время люди, которые оказались на месте происшествия, пытались оттолкнуть машину, однако освободить пути удалось только после возвращения водителя.

Разбираться в инциденте приехала полиция.

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