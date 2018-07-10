В столице задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях
10 июля, 2018, 20:15
В Киеве задержали местного жителя, который подозревается в серии нападений на женщин
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
9 июля на улице Билыцкий в Киеве неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, под угрозой насилия принудил ее к половым отношениям и ограбил.
Сотрудники полиции установили личность нападавшего и уже задержали его. Известно, что насильнику 45 лет, он проживает в Киеве и имеет судимость за совершение разбойного нападения.
Во время обыска в его доме правоохранители изъяли женские украшения. Последняя жертва опознала свои вещи.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 153 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется причастность задержанного к совершению еще 5 нападений на женщин, совершенных на территории Киева.
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