В столице задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях

10 июля, 2018, 20:15

В Киеве задержали местного жителя, который подозревается в серии нападений на женщин

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

9 июля на улице Билыцкий в Киеве неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, под угрозой насилия принудил ее к половым отношениям и ограбил.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего и уже задержали его. Известно, что насильнику 45 лет, он проживает в Киеве и имеет судимость за совершение разбойного нападения.

Во время обыска в его доме правоохранители изъяли женские украшения. Последняя жертва опознала свои вещи.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 153 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется причастность задержанного к совершению еще 5 нападений на женщин, совершенных на территории Киева.