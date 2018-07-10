В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко

10 июля, 2018, 10:43

Во вторник, 10 июля, в Киеве в здании клуба Кабинета министров Украины проходит церемония прощания с украинским диссидентом, писателем, политиком и общественным деятелем Левком Лукьяненко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После церемонии прощания тело Лукьяненко повезут во Владимирский собор в Киеве, где в 12:00 состоится отпевание за упокой. В 13:30 Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в столице.

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Левко Лукьяненко - основатель Украинской Хельсинской группы, народный депутат Украины, Герой Украины, автор Акта провозглашения независимости Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Лукьяненко 26 лет провел в советских тюрьмах, лагерях и в ссылке (Мордовия, Пермь, Кучино, Томская область и др.).