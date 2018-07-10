В Киеве похоронили Левка Лукьяненко

10 июля, 2018, 20:33

В Киеве состоялась церемония прощания с украинским политиком, диссидентом, автором Декларации о независимости Украины Левком Лукьяненко

Сначала общественное прощание с Лукьяненко состоялось в клубе Кабинета министров, потом его отпели во Владимирском соборе, сообщает "Украина молодая".

Похоронили общественно-политического деятеля на Байковом кладбище.

Отдать последнюю дань уважения автору Декларации о независимости пришли тысячи людей, которые непрерывным траурным шествием несколько часов шли возле гроба Лукьяненко, возлагая цветы.

На церемонии в клубе Кабмина присутствовали, в частности, глава Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, первый вице-премьер Степан Кубив и вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

После этого диссидента, которого советский режим на 28 лет упек в лагеря, отпели во Владимирском соборе. Поминальный чин по Лукьяненко лично произвел Патриарх Филарет.

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На церемонию прибыл президент Петр Порошенко с женой.

"Это большая трагедия и большое горе, когда Украинское государство и украинский народ теряют таких личностей как Левко Григорьевич Лукьяненко, который всей своей жизнью продемонстрировал силу духа и патриотизм украинского народа", - сказал Порошенко после церемонии прощания.