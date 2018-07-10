В Киеве на территории школы нашли снаряд времен Второй мировой

10 июля, 2018, 11:08

В Киеве на Голосеевском проспекте, 120В на территории школы обнаружили артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Снаряд обнаружили во время проведения земляных работ для установки бассейна.

Кроме того, во время проверки территории в урочище "Лысая гора" обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм, тоже времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева изъяли и уничтожили 695 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

ГСЧС предупреждает, что при обнаружении взрывоопасных предметов времен прошлых войн следует быть крайне осторожными. Первое, что нужно сделать – позвонить по номеру 101 или 102 и сообщить, где найден опасный предмет. Далее необходимо отгородить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, не передвигать, не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасный предмет.

Радиус разлета опасных частей разорванного снаряда может достигать несколько сотен метров.