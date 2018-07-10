В Киеве на территории школы нашли снаряд времен Второй мировой
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
Снаряд обнаружили во время проведения земляных работ для установки бассейна.
Кроме того, во время проверки территории в урочище "Лысая гора" обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм, тоже времен Второй мировой войны.
Группой пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.
Всего с начала года на территории Киева изъяли и уничтожили 695 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
ГСЧС предупреждает, что при обнаружении взрывоопасных предметов времен прошлых войн следует быть крайне осторожными. Первое, что нужно сделать – позвонить по номеру 101 или 102 и сообщить, где найден опасный предмет. Далее необходимо отгородить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, не передвигать, не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасный предмет.
Радиус разлета опасных частей разорванного снаряда может достигать несколько сотен метров.
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