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В Красногоровке мужчина выносил мусор и получил пулю

60-летний мужчина вышел во двор выбросить мусор, когда получил огнестрельное ранение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

В Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением ноги. Установлено, что его потерпевший получил, находясь возле собственного дома.

Мужчина самостоятельно добрался в местную больницу для получения помощи. Сейчас его транспортировали в медучреждение соседнего Курахово.

По факту открыто уголовное производство по статье "Террористический акт".

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