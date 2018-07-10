В Красногоровке мужчина выносил мусор и получил пулю
10 июля, 2018, 17:59
60-летний мужчина вышел во двор выбросить мусор, когда получил огнестрельное ранение
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.
В Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением ноги. Установлено, что его потерпевший получил, находясь возле собственного дома.
Мужчина самостоятельно добрался в местную больницу для получения помощи. Сейчас его транспортировали в медучреждение соседнего Курахово.
По факту открыто уголовное производство по статье "Террористический акт".
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