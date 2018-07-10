В Харькове отец замучил 3-летнего ребенка. Соцслужба закрыла глаза на просьбу проверить семью
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"Харьковская местная прокуратура №2 утвердила сообщение о подозрении директору Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Установлено, что к директору соцслужбы в начале сентября 2017 года обратился мужчина с просьбой забрать из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей.
Но, по данным следствия, директор центра организовала проверку в семье только на бумаге. Дом никто из соцслужбы не посетил. При этом документы по поводу проверки составили формально – со слов матери малышей, которая информацию о насилии в семье опровергла.
А уже в конце того же месяца 3-летнего мальчика из этой семьи "скорая" доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения он умер.
Как выяснилось, погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательства.
После очередного избиения в августе 2017 года у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. И вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал издеваться над ребенком. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Затем впал в кому.
Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую медицинскую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.
"Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, что имело характер особого мучения и длилось более года", - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков
За халатное отношение к своим обязанностям, которое привело к трагедии, 48-летней чиновнице грозит до 5 лет лишения свободы.
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