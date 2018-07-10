В какой области за полгода построили больше дорог. Данные правительства

10 июля, 2018, 15:23

Лучшие показатели в стране по уровню выполнения дорожных работ имеет Ивано-Франковская область - 65% всех контрактов уже выполнены

Об этом сообщил директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин во время конференции в Украинском кризисном центре.

С января 2018 года на счета областных государственных администраций из Дорожного фонда уже поступило около 50% средств, предусмотренных на этот год. Среди главных проблем, с которыми столкнулись на местах - ненадлежащая подготовка команд, которым передано ресурсы. Как следствие – деньги лежат на депозитных счетах и не используются.

“Из областей, которые не смогут в ближайшее время показать эффективную динамику использования и освоения средств Дорожного фонда - практическое строительство дорог, восстановление -тбудет снята часть финансирования. Перераспределение будет осуществлено в рамках всей страны на те области, которые могут эффективно осваивать средства, строить и восстанавливать дороги в своих регионах", - отметил Сасин.

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Лучшие показатели в стране по уровню выполнения дорожных работ имеет Ивано-Франковская область - 65% всех контактов уже выполнены. Среди "аутсайдеров" - Черкасская область, где не выполнено ни одного контракта. В целом в Украине проведено только 50% тендеров по тех дорожных объектах, которые должны быть отремонтированы или построены.

"Причины разные. В некоторых областях не очень порядочные подрядчики тормозят эту систему. Проводятся тендеры, а затем через судебные органы оспаривают эти решения. По некоторым областям не успевают готовить техническую документацию”, - пояснил Андрей Мартенс, эксперт автодорожной отрасли.

По мнению руководителя службы автомобильных дорог в Сумской области Ивана Романюка, основная проблема - проблема недобросовестных подрядных организаций, которые участвуют в тендерах, чтобы их просто срывать. Например, в Сумской области почти на всех торгах выступает одна организация, потом она обжалуется ProZorro в Антимонопольном комитете. Происходит задержка в проведении торгов, заключении договоров и выполнении этих работ.