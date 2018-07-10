В Брюсселе презентовали фильм о коррупции в ФИФА

10 июля, 2018, 20:56

В Брюсселе состоялась презентация документального расследования о коррупции в ФИФА, которая разрешила проведение чемпионата мира в РФ

В ближайшее время фильм "Один кубок мира по футболу, одна война, а сколько коррупции?" покажут на одном из украинских, а также британских телеканалов, сообщает Укринформ.

"Сейчас в Украине идет война. Очевидно, что все в мире понимают, кто является агрессором. И эта страна проводит Кубок мира. Как по мне, решение предоставить России право провести чемпионат мира по футболу очевидно было коррумпированным. Это сейчас расследуется. И именно об этом мой фильм", - рассказал автор фильма-британский журналист-расследователь Тим Уайт.

Он отметил, что хорошо помнит, как Запад ввел санкции против бывшего СССР и бойкотировали московские олимпийские игры 1980 года в ответ на ввод советского воинского контингента в Афганистан.

"В отношении России этого сделано не было. ФИФА должна была отозвать Кубок мира из этой страны", - убежден журналист.

Он предположил, что если бы такие крупные футбольные и экономически развитые страны, которые заказывают телетрансляции, как Испания, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и другие, нажали на ФИФА, то организатор чемпионата принял бы другое решение.