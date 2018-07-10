В Батуми упал в море дельтаплан с украинским туристом
10 июля, 2018, 22:28
В Батуми упал в море дельтаплан с двумя туристами, один из них — 70-летний гражданин Украины
Об этом сообщает "Новости Грузия".
Обоих туристов грузинские спасатели оперативно вытащили из моря на берег. Их здоровью ничего не угрожает.
По информации СМИ, этими туристами оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.
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