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В Батуми упал в море дельтаплан с украинским туристом

В Батуми упал в море дельтаплан с двумя туристами, один из них — 70-летний гражданин Украины

Об этом сообщает "Новости Грузия".

Обоих туристов грузинские спасатели оперативно вытащили из моря на берег. Их здоровью ничего не угрожает.

По информации СМИ, этими туристами оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

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