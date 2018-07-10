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В Азербайджане произошли массовые беспорядки, погибли двое полицейских

В азербайджанском городе Гянджа были убиты двое офицеров полиции во время разгона несанкционированной акции протеста

Об этом сообщает Minval.Az.

По сообщению азербайджанских властей, группа из 150-200 сторонников радикального религиозного течения устроила митинг в поддержку Юниса Сафарова, который организовал покушение на мэра Гянджи Эльмара Велиева.

Правоохранители сообщили, что во время разгона митинга активисты применили против полицейских "тупые и колюще-режущие предметы". В результате погибли два офицера.

После силового разгона были задержаны и доставлены в полицейский участок 40 человек, остальные разбежались.

Вооруженное нападение на мэра Гянджи Велиева было совершено 3 июля. Юнис Сафаров трижды стрелял в главу города перед зданием мэрии из пистолета, но попал в охранника. Стрелок сразу же был задержан. Позже в связи с покушением на Велиева арестовали 11 человек.

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