Тренды FAANGS - эксклюзив от K7 Media для участников KMW 2018

10 июля, 2018, 13:03

Международная медиаконсалтинговая компания K7 Media - Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK 2018, уже четвертый год подряд принимает активное участие в медиафоруме и поделится с его участниками новейшими трендами и инсайтами глобальной телеиндустрии

17 сентября менеджер по коммуникациям K7 Media Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella) выступит с презентацией «Тренды FAANGS» (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat), в ходе которой расскажет, как эта шестерка крупнейших игроков мира digital развивается в области креатива и создания успешного аудиовизуального продукта.

Участники KMW узнают об особенностях разработки оригинального контента для FAANGS и как это влияет на развитие отрасли в целом. Также речь пойдет о различных подходах, предпринимаемых платформами, самые показательные из которых будут проиллюстрированы интересными кейсами шоу и сериалов.

«Мы рады снова сотрудничать с KYIV MEDIA WEEK. Мы с удовольствием следим за тем, как медиафорум растет и развивает свой регион, который все еще остается в значительной степени неизведанным. FAANGS – темные лошадки, которые продолжают создавать новые и интересные вызовы для глобального медиарынка. И хотя никто не знает четкую формулу успеха, все его игроки постоянно вынуждены искать новые решения, чтобы преуспевать в on-line среде», – говорит Дэвид.

Презентация-скрининг «Тренды FAANGS от K7 Media» состоится в первый день KYIV MEDIA WEEK (17 сентября) с 15:00 до 16:00.

K7 Media – Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK – международная медиаконсалтинговая компания, которая проводит аналитические исследования о глобальных тенденциях в индустрии контента для крупных мировых медиа-брендов. K7 Media выпускает ежегодный отчет Top 100 Traveling TV Formats на основе своих обширных знаний и опыта в сфере телевидения и digital, а также составляет индивидуальные отчеты о шоу, сериалах и детском контенте для вещателей, дистрибуторов, продакшнов и digital-сектора.

Второе специальное мероприятие от K7 Media – «Скрининг детского контента» – состоится в среду 19 сентября, подробная информация будет объявлена позже. Следите за новостями на сайте KMW и официальной Facebook-странице медиафорума.

KYIV MEDIA WEEK состоится 17-21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). До 31 июля действует специальная цена на регистрацию.

Партнеры проекта:

EUTELSAT – Официальный партнер KMW

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

Vancouver Film School – Международный партнер

Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Медианяня – Информационный партнер

Телеканал NEWSONE – Информационный медиапартнер

Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер

Фокус – Деловой медиапартнер

UA|TV – Международный телевизионный партнер

ЛІГА.net – Информационный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL cinema – Информационный партнер

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR | Газета День | Reklamaster | Señal International |

Организатор:

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

ул. Закревского 22, г. Киев, 02222, Украина

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

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