Тренды FAANGS - эксклюзив от K7 Media для участников KMW 2018
17 сентября менеджер по коммуникациям K7 Media Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella) выступит с презентацией «Тренды FAANGS» (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat), в ходе которой расскажет, как эта шестерка крупнейших игроков мира digital развивается в области креатива и создания успешного аудиовизуального продукта.
Участники KMW узнают об особенностях разработки оригинального контента для FAANGS и как это влияет на развитие отрасли в целом. Также речь пойдет о различных подходах, предпринимаемых платформами, самые показательные из которых будут проиллюстрированы интересными кейсами шоу и сериалов.
«Мы рады снова сотрудничать с KYIV MEDIA WEEK. Мы с удовольствием следим за тем, как медиафорум растет и развивает свой регион, который все еще остается в значительной степени неизведанным. FAANGS – темные лошадки, которые продолжают создавать новые и интересные вызовы для глобального медиарынка. И хотя никто не знает четкую формулу успеха, все его игроки постоянно вынуждены искать новые решения, чтобы преуспевать в on-line среде», – говорит Дэвид.
Презентация-скрининг «Тренды FAANGS от K7 Media» состоится в первый день KYIV MEDIA WEEK (17 сентября) с 15:00 до 16:00.
K7 Media – Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK – международная медиаконсалтинговая компания, которая проводит аналитические исследования о глобальных тенденциях в индустрии контента для крупных мировых медиа-брендов. K7 Media выпускает ежегодный отчет Top 100 Traveling TV Formats на основе своих обширных знаний и опыта в сфере телевидения и digital, а также составляет индивидуальные отчеты о шоу, сериалах и детском контенте для вещателей, дистрибуторов, продакшнов и digital-сектора.
Второе специальное мероприятие от K7 Media – «Скрининг детского контента» – состоится в среду 19 сентября, подробная информация будет объявлена позже. Следите за новостями на сайте KMW и официальной Facebook-странице медиафорума.
KYIV MEDIA WEEK состоится 17-21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). До 31 июля действует специальная цена на регистрацию.
Партнеры проекта:
EUTELSAT – Официальный партнер KMW
K7 Media – Интеллектуальный партнер
MIPCOM – Международный партнер
C21 Media – Международный медиапартнер
Vancouver Film School – Международный партнер
Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер
Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству
Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
NATPE – Международный партнер
Filmteractive – Международный партнер
Finlandia – Партнер вечеринки KMW
Медианяня – Информационный партнер
Телеканал NEWSONE – Информационный медиапартнер
Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер
Так Треба Продакшн – Технический партнер
Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер
Фокус – Деловой медиапартнер
UA|TV – Международный телевизионный партнер
ЛІГА.net – Информационный партнер
PATRIOT RENTAL – Технический партнер
VGL cinema – Информационный партнер
Отраслевые информационные партнеры:
Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR | Газета День | Reklamaster | Señal International |
Организатор:
ул. Закревского 22, г. Киев, 02222, Украина
info@mrm.ua | +380 44 459 46 10
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