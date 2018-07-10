Синоптик рассказала, где 11 июля пройдут дожди

10 июля, 2018, 15:47

В среду, 11 июля, дожди наиболее вероятны в западных областях, в Винницкой области и в районе Кропивницкого. При этом они будут кратковременными и грозовыми

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Наибольшая их вероятность ожидается в западных областях, в Винницкой области, в районе Кропивницкого, "дотянет" до Житомирщины, Киевщины (южные районы). На юге и на востоке Украины будет солнечно и очень жарко. Максимальная температура воздуха на Харьковщине, Донетчине, Луганщине, во всех южных областях и в Крыму будет достигать +30...+35°C. В западных областях, там где грозы, будет свежее, особенно во время дождей", - рассказала метеоролог.

Полтавская и Днепропетровская области будут находиться в сухой воздушной массе.

В Киеве 11 июля температура воздуха будет достигать +27...+28°C. Существенные осадки маловероятны, но остается вероятность кратковременного грозового дождя.