Синоптик рассказала, где 11 июля пройдут дожди
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Наибольшая их вероятность ожидается в западных областях, в Винницкой области, в районе Кропивницкого, "дотянет" до Житомирщины, Киевщины (южные районы). На юге и на востоке Украины будет солнечно и очень жарко. Максимальная температура воздуха на Харьковщине, Донетчине, Луганщине, во всех южных областях и в Крыму будет достигать +30...+35°C. В западных областях, там где грозы, будет свежее, особенно во время дождей", - рассказала метеоролог.
Полтавская и Днепропетровская области будут находиться в сухой воздушной массе.
В Киеве 11 июля температура воздуха будет достигать +27...+28°C. Существенные осадки маловероятны, но остается вероятность кратковременного грозового дождя.
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