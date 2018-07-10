Суд отпустил несовершеннолетнего нападавшего на лагерь ромов во Львове

10 июля, 2018, 07:18

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений меру пресечения одному из совершеннолетних участников нападения на лагерь ромов

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Шевченко, передает Укринформ.

"Областной апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции - Пустомытовского районного суда в отношении двухмесячного содержания под стражей еще одного из несовершеннолетних участников нападения на лагерь цыган. Еще одного несовершеннолетнего Апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест", - сообщила Шевченко.

Рассмотрение дела третьего подростка суд отложил до 19 июля из-за болезни его защитника.

Как сообщалось, в Апелляционном суде Львовской области продолжаются слушания по апелляциям участников разбойного нападения на лагерь ромов, во время которого один из последних погиб, а трое, в том числе ребенок, получили ранения.

Суд оставил без изменения приговор Пустомытовского районного суда в отношении 60-дневного содержания под стражей 20-летнего организатора нападения и еще трех фигурантов.

Всего правоохранители задержали восьмерых участников нападения. Всем им Пустомытовский районный суд определил меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей без права залога. Все задержанные подали апелляционные жалобы.