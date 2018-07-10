Суд отпустил несовершеннолетнего нападавшего на лагерь ромов во Львове
Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Шевченко, передает Укринформ.
"Областной апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции - Пустомытовского районного суда в отношении двухмесячного содержания под стражей еще одного из несовершеннолетних участников нападения на лагерь цыган. Еще одного несовершеннолетнего Апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест", - сообщила Шевченко.
Рассмотрение дела третьего подростка суд отложил до 19 июля из-за болезни его защитника.
Как сообщалось, в Апелляционном суде Львовской области продолжаются слушания по апелляциям участников разбойного нападения на лагерь ромов, во время которого один из последних погиб, а трое, в том числе ребенок, получили ранения.
Суд оставил без изменения приговор Пустомытовского районного суда в отношении 60-дневного содержания под стражей 20-летнего организатора нападения и еще трех фигурантов.
Всего правоохранители задержали восьмерых участников нападения. Всем им Пустомытовский районный суд определил меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей без права залога. Все задержанные подали апелляционные жалобы.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь ромов под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь ромов в Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на ромские поселения в Львове. Они рассказали детали по поводу организации преступления.
- 26 июня полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения.
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