Стало известно, кто заменит Джонсона на посту главы МИД Британии

10 июля, 2018, 07:59

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта министром иностранных дел после того, как его предшественник Борис Джонсон ушел в отставку

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что назначение Ханта, который достаточно долго занимал должность министра здравоохранения, является привлечением к команде Мэй близкого к ней союзника, что позволит изменить баланс сторонников Brexit в ее министерской команде.

51-летний Хант возглавлял Министерство здравоохранения свыше 5 лет, что является самым длинным сроком в истории Национальных служб здравоохранения, финансируемых государством. За это время он столкнулся с забастовками врачей, недовольством общественности уровнем финансирования и другими проблемами.

Мэтт Хэнкок заменил Ханта на должности министра здравоохранения, в то время как генеральный прокурор Джереми Райт был назначен министром цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, заменив Хэнкока.

Тем временем Джеффри Кокс станет новым генеральным прокурором.

Напомним, что 9 июля министр иностранных дел Британии Борис Джонсон ушел в отставку. Джонсон объяснил, что его решение связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit. Он считает, что идея Brexit "умирает, задушенная глупой неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Британия "действительно направляется к статусу колонии".