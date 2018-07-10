США рассматривают Крым как часть Украины и никаких изменений в этой политике не предвидится, - посол
Об этом она заявила на заседании Киевского форума, передает Еспресо.TV.
"Американская политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы рассматриваем Крым как часть Украины и никаких изменений не предвидится в этой политике", - отметила посол.
Йованович также акцентировала внимание на поддержке Украины Соединенными Штатами.
"Мы оказываем поддержку Украине в разных сферах: по вопросам Крыма, по вопросу безопасности. В сфере безопасности мы предоставляем $1,1 млрд поддержки. И мы очень рады, что сотрудничаем с нашими канадскими и британскими коллегами, обеспечивая необходимую подготовку украинцам", - добавила посол США.
Она также поблагодарила украинских защитников за стойкость и преданность стране.
"Именно храбрым украинским солдатам надо отдать должное за защиту на Востоке, но американская, канадская британская помощь за последние несколько лет также сыграла свою роль", - отметила Йованович.
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