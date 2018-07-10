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Спасение детей из пещеры Таиланда: начался третий этап операции

В Таиланде сегодня начался третий этап по спасению детей, которые застряли в затопленной пещере Кхао Луанг

Об этом сообщает издание Reuters.

В пещере до сих пор остаются четверо мальчиков и их тренер по футболу. Глава миссии по спасению Наронгсак Осоттанакон заметил, что 19 членов команды сейчас вошли в пещеру, чтобы вытащить оттуда детей и мужчину.

"Всех пятерых намерены вывести (из пещеры) сегодня в одно и то же время", - подчеркнул он.

Тем временем восемь подростков, которых уже спасли накануне, чувствуют себя хорошо, их не лихорадит. Несмотря на это, предварительные тесты их крови показали, что у всех детей есть признаки инфекции.

Отметим, четырех мальчиков спасли 8 июля. Их вывели в сопровождении двух спасателей-аквалангистов каждого подводным путем. Троих сразу доставили в госпиталь на вертолете, еще одного увезли на машине скорой помощи. Еще четырех юношей удалось спасти 9 июля.

  • Как сообщалось, 2 июля, через девять дней после исчезновения, в Таиланде в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер. Сейчас с детьми, которых 9 суток искали в пещерах, находятся спасатели, медики и военные. Вывести найденных на поверхность не могут, поскольку сейчас вода очень сильная, а место для прохода очень узкое.
  • В операции по спасению пострадавших принимают участие украинские дайверы. В ходе операции погиб военно-морской дайвер.
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