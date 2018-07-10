Спасение детей из пещеры Таиланда: начался третий этап операции

10 июля, 2018, 08:32

В Таиланде сегодня начался третий этап по спасению детей, которые застряли в затопленной пещере Кхао Луанг

Об этом сообщает издание Reuters.

В пещере до сих пор остаются четверо мальчиков и их тренер по футболу. Глава миссии по спасению Наронгсак Осоттанакон заметил, что 19 членов команды сейчас вошли в пещеру, чтобы вытащить оттуда детей и мужчину.

"Всех пятерых намерены вывести (из пещеры) сегодня в одно и то же время", - подчеркнул он.

Тем временем восемь подростков, которых уже спасли накануне, чувствуют себя хорошо, их не лихорадит. Несмотря на это, предварительные тесты их крови показали, что у всех детей есть признаки инфекции.

Отметим, четырех мальчиков спасли 8 июля. Их вывели в сопровождении двух спасателей-аквалангистов каждого подводным путем. Троих сразу доставили в госпиталь на вертолете, еще одного увезли на машине скорой помощи. Еще четырех юношей удалось спасти 9 июля.