С должников алиментов взыскали почти 2 млрд, - Минюст
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Twitter.
По данным ведомства, до 117 тысяч граждан применили ограничения за неуплату алиментов.
Кроме того, за время действия нового закона о взыскании алиментов составлено более 19 тысяч протоколов о назначении должникам общественно полезных работ, 1,2 тысячи людей уже выполняют их.
По словам главы Минюста Павла Петренко, на сегодняшний день почти четверть из всех судебных решений, которые находятся на принудительном исполнении в органах юстиции, касаются взыскания алиментов.
Почти 25% всех судебных решений, которые находятся на принудительном исполнении в органах юстиции, касающиеся взыскания алиментов в пользу украинских детей. Именно поэтому это направление работы является для нас приоритетным. #Минюст #ПРЯМА_МОВА— Павел Петренко (@Petrenko_Pavlo) 10 июля 2018 г.
- Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов" (закон "Чужих детей не бывает").
- Единый реестр должников алиментов заработал 5 февраля 2018 года.
- Начиная с апреля, долги по алиментам начали взимать с заработной платы.
- По словам заместителя министра юстиции, доктора юридических наук Светланы Глущенко, до конца 2018 года в Украине полностью исчезнет задолженность по алиментам.
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