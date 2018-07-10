С должников алиментов взыскали почти 2 млрд, - Минюст

10 июля, 2018, 17:45

В рамках нового закона об алиментах с должников взыскали 1,9 миллиарда гривен в пользу 500 тысяч детей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Twitter.

По данным ведомства, до 117 тысяч граждан применили ограничения за неуплату алиментов.

Кроме того, за время действия нового закона о взыскании алиментов составлено более 19 тысяч протоколов о назначении должникам общественно полезных работ, 1,2 тысячи людей уже выполняют их.

По словам главы Минюста Павла Петренко, на сегодняшний день почти четверть из всех судебных решений, которые находятся на принудительном исполнении в органах юстиции, касаются взыскания алиментов.

Почти 25% всех судебных решений, которые находятся на принудительном исполнении в органах юстиции, касающиеся взыскания алиментов в пользу украинских детей. Именно поэтому это направление работы является для нас приоритетным. #Минюст #ПРЯМА_МОВА — Павел Петренко (@Petrenko_Pavlo) 10 июля 2018 г.