Россия поставляет на оккупированные территории Донбасса 80-95% вооружения, - экс-боевик

10 июля, 2018, 19:46

Россия поставляет на временно оккупированную территорию Украины от 80 до 95% оружия, в частности, советские танки Т-64 и Т-72

Об этом рассказал бывший боевик террористической организации "ДНР", участник программы СБУ "тебя ждут дома" Владимир Бакланов в интервью "Прямом".

"Россия поставляет от 80 до 95% и даже больше, по некоторым показателям. Это российское вооружение. Да, оно советского производства в основном. Но это российское вооружение. Танки Т-64 сняты с вооружения российской армии, но они поставляются в "ДНР" именно через Россию. Единичные образцы захвачены, естественно. Не может украинская армия терять сотнями танки. А они сотнями на вооружении", - заявил Бакланов.

По словам бывшего боевика, его бригада получила более 40 танков Т-64, из них несколько штук Т-72.

"Соответственно, считаем количество бригад. Около восьми, грубо говоря, полков. Умножайте 44-45 на 8 - вот результаты будут вам. Общее количество танков", - добавил он.

Бакланов отметил, что все командование Донецкого и Луганского корпуса - это кадровые российские военные.

"Они являются непосредственными руководителями боевых действий. Потому что в "лагере" не может быть опыта руководством крупными подразделениями, такими как бригада или полк. Откуда? Для этого необходимо академическое нормальное образование", - подчеркнул он.