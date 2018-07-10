Россия поставляет на оккупированные территории Донбасса 80-95% вооружения, - экс-боевик
Об этом рассказал бывший боевик террористической организации "ДНР", участник программы СБУ "тебя ждут дома" Владимир Бакланов в интервью "Прямом".
"Россия поставляет от 80 до 95% и даже больше, по некоторым показателям. Это российское вооружение. Да, оно советского производства в основном. Но это российское вооружение. Танки Т-64 сняты с вооружения российской армии, но они поставляются в "ДНР" именно через Россию. Единичные образцы захвачены, естественно. Не может украинская армия терять сотнями танки. А они сотнями на вооружении", - заявил Бакланов.
По словам бывшего боевика, его бригада получила более 40 танков Т-64, из них несколько штук Т-72.
"Соответственно, считаем количество бригад. Около восьми, грубо говоря, полков. Умножайте 44-45 на 8 - вот результаты будут вам. Общее количество танков", - добавил он.
Бакланов отметил, что все командование Донецкого и Луганского корпуса - это кадровые российские военные.
"Они являются непосредственными руководителями боевых действий. Потому что в "лагере" не может быть опыта руководством крупными подразделениями, такими как бригада или полк. Откуда? Для этого необходимо академическое нормальное образование", - подчеркнул он.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве