"Ювентус" выпустил ролик, подтверждает трансфер Роналду

10 июля, 2018, 13:52

"Ювентус" выложил видео, которое свидетельствует о трансфере португальца Криштиану Роналду из "Реала"

Об этом сообщает As.

"Ювентус" выложил короткий ролик в twitter, где вспомнил про игроков, которые играли под "семеркой" в составе туринского клуба. На экране появляются фамилии футболистов: Анджело Ди Ливио, Джанлука Пессотто, Хасан Салихамиджич, Симоне Пепе, Симоне Дзадза и Хуан Куадрадо, который до последнего времени играл под номером 7.

Позже видео было удалено, однако ролик является еще одним свидетельством, что в Турине ждут перехода Криштиану Роналду, который будет выступать под "семеркой".