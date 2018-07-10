 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Ювентус" выпустил ролик, подтверждает трансфер Роналду


фото: marca
"Ювентус" выложил видео, которое свидетельствует о трансфере португальца Криштиану Роналду из "Реала"

Об этом сообщает As.

"Ювентус" выложил короткий ролик в twitter, где вспомнил про игроков, которые играли под "семеркой" в составе туринского клуба. На экране появляются фамилии футболистов: Анджело Ди Ливио, Джанлука Пессотто, Хасан Салихамиджич, Симоне Пепе, Симоне Дзадза и Хуан Куадрадо, который до последнего времени играл под номером 7.

Позже видео было удалено, однако ролик является еще одним свидетельством, что в Турине ждут перехода Криштиану Роналду, который будет выступать под "семеркой".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2018 вторник

больше новостей

10 июля, 2018 вторник

9 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать