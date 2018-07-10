"Ювентус" выпустил ролик, подтверждает трансфер Роналду
10 июля, 2018, 13:52
"Ювентус" выложил видео, которое свидетельствует о трансфере португальца Криштиану Роналду из "Реала"
Об этом сообщает As.
"Ювентус" выложил короткий ролик в twitter, где вспомнил про игроков, которые играли под "семеркой" в составе туринского клуба. На экране появляются фамилии футболистов: Анджело Ди Ливио, Джанлука Пессотто, Хасан Салихамиджич, Симоне Пепе, Симоне Дзадза и Хуан Куадрадо, который до последнего времени играл под номером 7.
Позже видео было удалено, однако ролик является еще одним свидетельством, что в Турине ждут перехода Криштиану Роналду, который будет выступать под "семеркой".
Aí está. pic.twitter.com/rZv4zn2jDJ— Nação Madridista (@nacaormcf) 7 июля 2018 г.
- О возможном переходе Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" стало известно в начале июля.
- Ранее португалец уже начал поиски дома, в котором он будет жить в Турине.
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